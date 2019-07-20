Körfez'de ikamet eden Metin Canbaz, anlamlı bir projeye imza atarak, kendi imkanları ile aldığı akülü arabayı, Körfez Kaymakamlığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve Sosyal Hizmetler Vakfı yetkilileri, Canbaz’a anlamlı hareketinden dolayı teşekkür ettiklerini aktardı.
Bugün 13:14 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 13:16 TSİ
Körfezli Canbaz’dan anlamlı hareket
Körfez'de ikamet eden Metin Canbaz, anlamlı bir projeye imza atarak, kendi imkanları ile aldığı akülü arabayı, Körfez Kaymakamlığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz