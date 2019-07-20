Körfezli Canbaz’dan anlamlı hareket

Körfez'de ikamet eden Metin Canbaz, anlamlı bir projeye imza atarak, kendi imkanları ile aldığı akülü arabayı, Körfez Kaymakamlığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve Sosyal Hizmetler Vakfı yetkilileri, Canbaz’a anlamlı hareketinden dolayı teşekkür ettiklerini aktardı.