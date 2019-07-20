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Borçlunun yakınına icra mesajı atana ceza!

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, icra takibi kapsamında borçlunun yakınına telefonla kısa mesaj gönderen avukata 50 bin lira idari para cezası verildi.
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Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, icra takibi kapsamında borçlunun yakınına SMS gönderen gönderen avukata idari para cezası verildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun internet sitesinde yer alan karara göre, Kurul başvuru üzerine yaptığı incelemede, icra takibini yapan avukat tarafından şikayetçiye ait cep telefonuna, hakkında icra takibi bulunan yakınının ad, soyad ve hizmet numarasının yer aldığı kısa mesaj gönderildiğini tespit etti.

50 BİN LİRA CEZA

İnceleme sonucunda, veri sorumlusu avukat tarafından kişisel veri olan cep telefonu numarası bilgisinin SMS gönderilerek kullanılmasının, kişisel veri işleme faaliyeti olduğu ve bu durumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki veri işleme şartına dayanmadığı belirlendi. Bunun üzerine Kurul, "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek" yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu avukat hakkında 50 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. AA

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Yorumlar

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Gebzeli - İzmit'te bulunan İst**** hukuk bürosu da bana uzaktan akrabamın gsm borcu için adıma kayıtlı hatlara sms gönderiyordu. Kendilerini benimle alakası bulunmadığını söylemek için aradığımda da tartışmıştık, peşindende bana tehdit mesajı göndermişlerdi. Şimdi hesap verme zamanı gelmiş bakalım ne olacak??

Yanıtla . 0Beğen 20 Temmuz 14:39

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