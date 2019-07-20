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Büyükşehir Düzce’deki afet bölgesinde

Başkan Büyükakın, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara karşı yürütülen çalışmalara destek için Kocaeli’nden iş makinaları gönderdi.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara karşı yürütülen çalışmalara destek için felaket bölgesine iş makinaları gönderdi. Düzcelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, “Devletimizin her türlü imkânı Düzceli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber edilmiş durumdadır. Büyükşehir Belediyesi olarak da yaşanan felaketin ardından hızlı bir şekilde organize olarak iki adet Ekskavatör ile selden etkilenen bölgede çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Yaraların sarılmasına destek olmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin paletli ve lastikli iki adet Ekskavatör iş makinası Akçakoca’nın Uğurlu Köyü’nde dere temizliği ve çevre temizliği çalışmalarını büyük titizlikle sürdürmektedir.

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