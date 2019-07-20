Büşra Hekimoğlu’na veda partisi

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, Diş Klinik yardımcısı olarak görev yapan ve mevcut görevinden ayrılan Büşra Hekimoğlu için veda partisi düzenlendi. Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, Diş Klinik yardımcısı olarak görev yapan ancak görevinden ayrılan Büşra Hekimoğlu, arkadaşları tarafından unutulmadı. Kurumda görev yaptığı sürece, çalışkan ve disiplinli davranışları ile ön plana çıktığı öğrenilen Hekimoğlu, kendisi için böylesine anlamlı bir organizasyon düzenleyen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.