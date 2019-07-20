Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:00 TSİ- Yaşam G: Bugün 14:02 TSİ

Büşra Hekimoğlu’na veda partisi

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, Diş Klinik yardımcısı olarak görev yapan ve mevcut görevinden ayrılan Büşra Hekimoğlu için veda partisi düzenlendi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, Diş Klinik yardımcısı olarak görev yapan ve mevcut görevinden ayrılan Büşra Hekimoğlu için veda partisi düzenlendi. Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, Diş Klinik yardımcısı olarak görev yapan ancak görevinden ayrılan Büşra Hekimoğlu, arkadaşları tarafından unutulmadı. Kurumda görev yaptığı sürece, çalışkan ve disiplinli davranışları ile ön plana çıktığı öğrenilen Hekimoğlu, kendisi için böylesine anlamlı bir organizasyon düzenleyen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

Bugün 14:00 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet keşfedilmeyi bekliyor mask
İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet keşfedilmeyi bekliyor
Turizmcilerden, "9 günlük tatil" talebi mask
Turizmcilerden, "9 günlük tatil" talebi
Gölcük Tersanesi’nden 63 işçi EMEKLİ OLDU mask
Gölcük Tersanesi’nden 63 işçi EMEKLİ OLDU
Gazeteci Asım Yağız, İzmit Belediyesinden emekli oldu mask
Gazeteci Asım Yağız, İzmit Belediyesinden emekli oldu
Karamürsel'de pilav günü etkinliği yapıldı mask
Karamürsel'de pilav günü etkinliği yapıldı
Huzurevi sakinleri mutlu mask
Huzurevi sakinleri mutlu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
Tersane işçileri iş bıraktı! mask
Tersane işçileri iş bıraktı!
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti mask
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu

GALERİ

Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu mask
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı mask
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0 mask
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı mask
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL