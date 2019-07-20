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Komutan Sarıdağ, ziyaretçilerini ağırlıyor

Gölcük’te yeni göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ’a hoşgeldin ziyaretleri devam ediyor.
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Gölcük Eski İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca’nın Ağrı’ya tayini çıkmasıyla birlikte yerine atanan Derince İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Sarıdağ’ı son olarak, Gölcük Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lüftü Yılmaz, Tapu Müdürü İrfan Aydın, Tarım Müdürü Nebahat Hocaoğlu, SGK Müdürü Sadettin Bulut ve İŞKUR Müdürü Mehmet Özdemir ziyaret etti. Yeni İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ’ı hayırlı olsun dileğinde bulunan heyet, hayati önem taşıyan görevinde de başarılar diledi.

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