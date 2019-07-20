Kendi imkanlarıyla yaptığı eserlerle bilinen Mehmet Irak, yine kendi ürettiği hat işlemeli özel tabloyu Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'a hediye etti. Mehmet Irak, uzun zamandır çalışarak tamamladığı tabloyu Kaymakam Can'a hediye etmekten son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Kaymakam Can ise kendisine bu özel hediyeyi takdim eden Mehmet Irak'a teşekkür ettiğini söyledi.
Bugün 14:03 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:04 TSİ
Irak'tan Kaymakam Can'a özel tablo
Kendi imkanlarıyla yaptığı eserlerle bilinen Mehmet Irak, yine kendi ürettiği hat işlemeli özel tabloyu Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'a hediye etti.
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Kendi imkanlarıyla yaptığı eserlerle bilinen Mehmet Irak, yine kendi ürettiği hat işlemeli özel tabloyu Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'a hediye etti. Mehmet Irak, uzun zamandır çalışarak tamamladığı tabloyu Kaymakam Can'a hediye etmekten son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Kaymakam Can ise kendisine bu özel hediyeyi takdim eden Mehmet Irak'a teşekkür ettiğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz