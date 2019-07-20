Irak'tan Kaymakam Can'a özel tablo

Kendi imkanlarıyla yaptığı eserlerle bilinen Mehmet Irak, yine kendi ürettiği hat işlemeli özel tabloyu Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can'a hediye etti. Mehmet Irak, uzun zamandır çalışarak tamamladığı tabloyu Kaymakam Can'a hediye etmekten son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Kaymakam Can ise kendisine bu özel hediyeyi takdim eden Mehmet Irak'a teşekkür ettiğini söyledi.

