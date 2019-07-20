Selman Cici ve Ayşe Özçelik dünya evine girdi

MHP İl Başkan Yardımcısı Selman Cici, Ayşe Özçelik ile hayatını birleştirdi. Kandıra Namazgah Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen nikah törenine Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, MHP il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin nikahını Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan kıyarken, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve KOTO Başkanı Necmi Bulut nikah şahidi oldu. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, genç çifte mutluluklar diledi.