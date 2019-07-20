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Süleyman Arkan şoku!

Yaklaşık 15 yıldır Üst Klasman Temsilciliği görevini yürüten Süleyman Arkan’ın 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak temsilci listesinde yer almaması şok etkisi yarattı.
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Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak temsilcileri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan üst klasman temsilci listesinde Bülent Bayazıt, Halit Arslan ve Kayhan Alyörük’ün görevine devam edilmesi kararlaştırıldı.

GEREKÇESİ MERAK EDİLİYOR

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TFF MHK Eski 2. Bölge Sorumlusu olan Süleyman Arkan’ın üst klasman temsilci listesinde yer almaması camiada şok etkisi yarattı.Statüye göre 60 yaşına kadar temsilcilik yapılabiliyor. 60 yaşını doldurmayanArkan’ınalt klasmana düşürülmeden, yeni temsilci listesinde yer almaması“İhraç oldu” iddialarını da beraberinde getirdi. Öte yandan Yalçın Gül, Serkan Kural, Serkan Sarıöz ve Sarper Sur, Kocaeli Bölgesi Klasman Temsilcisi olarak bu yıl da listede yer aldı. Erdem ÖVÜÇ

ÜST KLASMAN TEMSİLCİLERİ

Bülent Bayazıt

Halit Arslan

Kayhan Alyörük

KLASMAN TEMSİLCİLERİ

Yalçın Gül

Serkan Kural

Serkan Sarıöz

Sarper Sur

Bugün 17:30 TSİ - Spor

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