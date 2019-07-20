İlimizin başarılı kalecileri arasında yer alan ve geride bıraktığımız Hereke Yıldızspor’da forma giyen Murat Şenol, Körfez temsilcisinden ayrıldığını duyurdu. Murat, yeni sezonda HerekeYıldızspor’a başarı diledi. Ali KÖKSAL
Bugün 14:49 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:51 TSİ
Murat Şenol, Hereke’den ayıldı
İlimizin başarılı kalecileri arasında yer alan ve geride bıraktığımız Hereke Yıldızspor’da forma giyen Murat Şenol, Körfez temsilcisinden ayrıldığını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz