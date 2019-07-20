Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karamürselspor sezonu 29 Temmuz’da açacak. 1 Ağustos’ta kampa girecek olan Sarı Lacivertlilerin kampı 7 gün sürecek.Karamürsel ekibi sol bek, santrafor, stoper alarak transferi kapatacak.
Bugün 14:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:51 TSİ
Karamürsel’de top başı 29 Temmuz’da
Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karamürselspor sezonu 29 Temmuz’da açacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz