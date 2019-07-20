Akın Karaaslan ve Alihan Bel Gölcükspor’da!

Geride bıraktığımız sezon Çorum ve Muğlaspor’datoplam 31 maçta forma giyen stoper Akın Karaaslan, 3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcuBaşakşehir, Ümraniyespor, Tire Sportif ve Yeni Çorum formalarını giydi.

ALİHAN TAMAM, KERİM OLMADI

Öte yandan prensipte anlaşılan 21 yaşındaki sağ açık Alihan Bel ile de resmi sözleşmeye imza atılırken,İzmitli futbolcu Kerim Bölük’ün transferinden ise futbolcunun yüksek maliyeti nedeni ile vazgeçildi. Salı günü Belediye Derince ile İhsaniye Stadı’nda hazırlık maçı yapacak olan Şimşekler, Perşembe günü de Pendik’te Pendikspor ile karşılaşacak. Gölcükspor’un Eriklitepe kampı 26 Temmuz’da sona erecek. Ahmet AKAY