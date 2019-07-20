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Eren Demiray: İyi bir takımla anlaştım

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden İlimtepe Kullarspor önemli bir transfere imza atmış ve 21 yaşındaki İzmitli golcü Eren Demiray’ı kadrosuna katmıştı.
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Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden İlimtepe Kullarspor önemli bir transfere imza atmış ve 21 yaşındaki İzmitli golcü Eren Demiray’ı kadrosuna katmıştı. Kocaeli’nin başarılı golcüleri arasında yer alan ve kısa bir süre önce Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ispartaspor ile anlaşan Eren Demiray, Akdeniz temsilcisinden ayrıldıktan sonra Kullar ekibine “Evet” dedi.

HEYECANLANDIM

Son derece yetenekli bir golcü olan Eren şu ifadelere yer verdi: Bazı nedenlerden dolayı Ispartaspor ile yaptığım anlaşmayı bozmak zorunda kaldım. İzmit’te futbol oynamak istiyordum. Birkaç takımın gündemindeydim. İlimtepe Kullar ile görüştüm ve Kullar temsilcisi ile anlaştım. İmzaya geldim ve tesisleri görünce heyecanlandım.

GEÇEN YILDAN DAHA İYİ OLACAĞIM

Kullar, amatörün çok çok üzerinde, 1. Lig takımlarının bile kalabileceği bir tesise sahip. Biz futbolcular için en önemli hadise tabii ki tesis kalitesidir. Bu konuda bir sorun yaşamayacağız. Kısacası top bizde.Geride bıraktığımız sezon Derbentspor forması altında 10 gole imza attım.Hedefim bu sayının üzerine çıkmak. Erdem ÖVÜÇ

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