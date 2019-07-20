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Emirhan Önder: Şampiyon olmak için geldim

Süper Amatör Lig takımlarından Maşukiyespor’un yeni transferi Emirhan Önder, Sarı Kırmızılı ekibe şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirtti.
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Süper Amatör Lig takımlarından Maşukiyespor’un yeni transferi Emirhan Önder, Sarı Kırmızılı ekibe şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirtti. Geçmiş dönemde Kocaelispor’da da forma giyen 1988 doğumlu stoper Emirhan “Heyecanı yüksek bir kulübe geldiğimi düşünüyorum. Başkanımız Halil İbrahim Ejderoğlu ve Başkanvekilimiz Özgür Alpay ile çok kısa süren bir toplantı sonucu Maşukiyespor ile anlaştım. Bu takımın başarısının bir parçası olacağımıza inanıyorum” dedi.

EMİRHAN ÖNDER KİMDİR?

Emirhan 12 yaşında Kocaelispor’da futbola başladı ve aralıksız olarak 8 yıl Yeşil Siyahlı takımın formasını terletti. Sırası ile İnegölspor, Göztepe, Kepez Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Kilimli Belediyespor, Körfez Spor Kulübü, Bozüyükspor, HerekeYıldızspor, Yozgatspor 1959 ve BaşiskeleDoğantepespor’da oynayan Emirhan’ın takıma ciddi katkı sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor.

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