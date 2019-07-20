İzmitli Buğrahan, Ofspor’da

İlimizin başarılı stoperleri arasında yer alan, geride bıraktığımız sezon 1461 Trabzon forması ile Kocaelispor’a rakip olan Buğrahan Karslı’nın yeni takımı Ofspor oldu. 3. Lig 2. Grup’ta Kocaelispor ile aynı grupta mücadele edecek olan Ofspor, Buğrahan’ın transferi ile savunmaya önemli bir takviye yaptı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Yeşil Siyahlılara rakip olacak olan 1998 doğumlu futbolcu yeni takımında başarılı olmak istediğini ifade etti.