İlimizin başarılı stoperleri arasında yer alan, geride bıraktığımız sezon 1461 Trabzon forması ile Kocaelispor’a rakip olan Buğrahan Karslı’nın yeni takımı Ofspor oldu. 3. Lig 2. Grup’ta Kocaelispor ile aynı grupta mücadele edecek olan Ofspor, Buğrahan’ın transferi ile savunmaya önemli bir takviye yaptı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Yeşil Siyahlılara rakip olacak olan 1998 doğumlu futbolcu yeni takımında başarılı olmak istediğini ifade etti.
Bugün 17:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:55 TSİ
İzmitli Buğrahan, Ofspor’da
İlimizin başarılı stoperleri arasında yer alan, geride bıraktığımız sezon 1461 Trabzon forması ile Kocaelispor’a rakip olan Buğrahan Karslı’nın yeni takımı Ofspor oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz