Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:15 TSİ- Spor G: Bugün 15:17 TSİ

Antrenman sayısı 2’ye düştü

Kocaelispor’da 21 günlük Kartepe Kampı sorunsuz devam ediyor. Dün gençlerle sahaya çıkan ve Kartepe’de Avrupa’nın Yıldızları’nı 4-0 mağlup eden Kocaelispor, kalesinde tek bir pozisyona dahi izin vermedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeşil Siyahlılarda moraller iyi. Teknik Direktör Engin Korukır ve ekibi takıma yoğun bir kamp dönemi yaşatırken, kendileri de bu yoğunluktan nasibini alıyor. Kampın ilk 4 gününü 3 antrenmanla geçen ekibimizde dün (Cuma) itibari ile antrenman sayısı 2’ye düştü. Yarın (Pazar) İstanbul Riva’da Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak olan Kocaelispor’un Kartepe kampı 8 Ağustos’ta sona erecek ve takıma 2 gün izin verildikten sonra 10 Ağustos’ta 2. etap çalışmalarına başlanacak. Bu arada Kocaelispor, Samsunspor ile hazırlık maçı oynayacak ve mücadele Samsunspor’un kamp yaptığı Bolu’da oynanacak. Maçın tarihi ile ilgili henüz bir netlik yok.

Bugün 15:15 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ali Çamdalı dosyası da tamam mask
Ali Çamdalı dosyası da tamam
Korukır ve Hoşbay hasret giderdi mask
Korukır ve Hoşbay hasret giderdi
Avrupa’nın Yıldızları hakkında mask
Avrupa’nın Yıldızları hakkında
Çelik Başkan’a ziyaretler sürüyor mask
Çelik Başkan’a ziyaretler sürüyor
Taşkın Darcan, eski hocası ile buluştu mask
Taşkın Darcan, eski hocası ile buluştu
Gölcükspor’da yoğun trafik!.. mask
Gölcükspor’da yoğun trafik!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
Tersane işçileri iş bıraktı! mask
Tersane işçileri iş bıraktı!
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti mask
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu

GALERİ

Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu mask
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı mask
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0 mask
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı mask
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY! mask
Genç Günay'ın ölümünde dikkat çeken DETAY!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL