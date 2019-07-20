Yeşil Siyahlılarda moraller iyi. Teknik Direktör Engin Korukır ve ekibi takıma yoğun bir kamp dönemi yaşatırken, kendileri de bu yoğunluktan nasibini alıyor. Kampın ilk 4 gününü 3 antrenmanla geçen ekibimizde dün (Cuma) itibari ile antrenman sayısı 2’ye düştü. Yarın (Pazar) İstanbul Riva’da Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak olan Kocaelispor’un Kartepe kampı 8 Ağustos’ta sona erecek ve takıma 2 gün izin verildikten sonra 10 Ağustos’ta 2. etap çalışmalarına başlanacak. Bu arada Kocaelispor, Samsunspor ile hazırlık maçı oynayacak ve mücadele Samsunspor’un kamp yaptığı Bolu’da oynanacak. Maçın tarihi ile ilgili henüz bir netlik yok.