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Bu onur sizin!

Kırkpınar’da altın kemeri en az üç kez kazanan pehlivanlara verilen ‘Devlet Sporculuğu’ unvanının tek sahibi Karamürselli Ahmet Taşçı ve Aydın Demir, hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzuruna çıkacak. Her iki sporcuya ve eşleri ile çocuklarına ömür boyu maaş bağlanacak.
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Efsane pehlivanlarımız Karamürselli Aydın Demir ve Ahmet Taşçı, Kırkpınar yağlı güreşlerinde üç kez üst üste altın kemer kazanarak, kemerin ebedi sahibi olanlara verilen ‘Devlet Sporculuğu’ unvanına hak kazandı. 9 kez Başpehlivan olan, iki kez de üst üste üçer kez altın kemer kazanıp, kemerin ebedi sahibi olan yaşayan efsane Ahmet Taşçı ile bir kez kemerin ebedi sahibi olan Aydın Demir’in değer görüldüğü ‘Devlet Sporculuğu’ beraberinde bazı imkanlar da getiriyor.

CUMHURBAŞKANI BELGELERİNİ TÖRENLE VERECEK

‘Devlet Sanatçılığı’ gibi 200 yılından bu yana verilen ‘Devlet Sporculuğu’ kapsamı içerisine, gecikmeli de olsa yağlı güreş de alınırken, önemli bir eksik giderildi. Bu kararla Ahmet Taşçı ve Aydın Demir de büyük bir mutluluk yaşadı. ‘Devlet Sanatçıları’na düzenlenen tören gibi, Devlet Sporcuları için de, Külliye’de özel bir tören düzenleneceği belirtilirken, Demir ve Taşçı’nın, önümüzdeki hafta içerisinde Ankara’ya çağırılması ve belgelerini alması bekleniyor. Bu törende Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da yer alacak.

DEVLET SPORCULUĞUNUN GETİRDİĞİ HAKLAR

Devlet Sporculuğu unvanı, manevi anlamda büyük bir değer katarken, maddi anlamda da sporcuları rahatlatıyor. 2008’den bu yana Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonları arasında derece yapanlara sporculara verilen devlet sporculuğu unvanı, bu yıl ilk kez yağlı güreşçileri de kapsamına aldı. Bununla birlikte Devlet Sporcusu seçilen kişiye havalimanlarında ve diğer resmi kurumlarda VİP geçiş hakkı, yeşil pasaport, Devlet Protokol Listesi’nde yer alma gibi haklar tanınıyor.  Bu arada derecesine göre asgari ücretin yüzde 140, yüzde 200 ve yüzde 240 fazlası ölümüne kadar sporcuya, ölümünden sonra da eşine ve çocuklarına her ay ödeniyor.

“GEÇ AMA TEMİZ OLDU”

Bu kararın alınması sonrasında hayli mutlu olan efsane pehlivanlarımız Ahmet Taşçı ve Aydın Demir, Kararı olumlu bulurken, yine de biraz gecikildiğini dile getirerek “Olsun. Geç oldu ama temiz oldu. Peygamber sporumuz, ata sporcularımıza böyle sahip çıkılması, bizleri daha da onurlandırıyor. Arkadan gelen sporcularımızı a teşvik edecektir. Bunun maddi yönü değil, manevi yönü önemlidir. Bu kararın alınması çini yoğun çaba sarf eden Antalyalı milletvekillerimiz başta olmak üzere diğer milletvekillerimize de sonsuz teşekkür ederiz” dediler.

DEVLET SPORCULUĞU NET MAAŞI:

Asgari ücretin yüzde 140’ı:

2.829,26 TL.-

Asgari ücretin yüzde 200’ü:

4.041,80 TL.-

Asgari ücretin yüzde 240’ı:

4.850.16 TL.-

NOT: Taşçı ve Demir’in hangi maaş kategorisinde yer aldığı henüz belirlenmedi.

AHMET TAŞÇI’NIN KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLIKLARI:

1990 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

1991 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

1992 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

1993 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

1995 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

1996 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

1997 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

1999 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

2000 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

AHMET TAŞÇI KİMDİR?..

Ahmet Taşçı, Türkiye yağlı güreş başpehlivanıdır. Karamürsel'e 2. altın kemeri getiren ve bu dalda hem kendisine hem de ilimize bir rekor kazandıran Türkiye Başpehlivanı Ahmet Taşçı 1960’da Karamürsel'de doğdu. Taşçı, 25 yaşına kadar sporla pek ilgilenmedi. Karamürsel İdman Yurdu’ndu futbol oynadı ve gol kralı oldu. Boyu 1,75 boyundaki pehlivan, Gamze Taşçı ile evli.

AYDIN DEMİR’İN KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLIKLARI:

1976 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

1978 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

1979 Kırkpınar Baş Pehlivanlığı

AYDIN DEMİR KİMDİR?

Türkiye’nin ünlü yağlı başpehlivanlarından ve altın kemer sahibi olan Aydın Demir 24 Kasım 1943 yılında Karamürsel’de doğdu. Ortaokulda iken beden eğitim öğretmeni İsmet Gencer tarafından güreşe teşvik edildi. Demir, ilk defa 1963 yılında Karamürsel’in Fevziye köyü yağlı güreşlerinde Deste Boya çıktı. Aynı yıl Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Deste Orta Boy’da dördüncü oldu. 1964 yılında askere giden Aydın Demir, vatani görevini bitirir bitirmez güreşe kaldığı yerden devam etti. 1976-77-78 yıllarında üç kez üst üste başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi oldu.

Bugün 17:30 TSİ - Spor

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