Piknik bugün saat 11.00’de Yahya Kaptan Yürüyüş Yolu, Symbol AVM karşısında yapılacak. Piknikte proje güzergâhında bulunan 500’e yakın ağacın kesilmemesi için farkındalık yaratılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından planlanan ve yürütülen proje ile ilgili 3 alternatif güzergâh bulunuyor. 3 alternatif güzergâhtan birisinin Yahya Kaptan'dan geçme ihtimali nedeniyle mahalle halkı söz konusu güzergahın mahalleden geçmemesini istiyor.
HERKESİ DAVET ETTİ
Tüm halkı farkındalık yaratmak adına pikniğe davet eden Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, “Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Güzergah için daha uygun bir yer bulunmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri olarak yeşil alanın yok olmaması için farkındalık yaratacağız. Yarın gerçekleştireceğimiz pikniğe herkesi davet ediyorum. Yeşilimize sahip çıkalım” dedi. Selin BECER
Alternatif güzergahlar:
- Güzergah: Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetiminden başlayarak 262 Towers’a kadar
- Güzergah: Uluçınar Caddesi hattı
- Güzergah: Çamsakızı Caddesi üzerinden yapılacak olan hat.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz