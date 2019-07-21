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500 ağacı kurtarmak için piknik yapacaklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akçaray tramvay hattı ikinci etap projesi için alternatif güzergahlardan biri olarak düşünülen Yahya Kaptan’da günler öncesinden eylem başlatan bölge sakinleri bu kez de “Kahvaltını, termosunu kap gel” sloganıyla, vatandaşları ağaçların altında pikniğe davet etti.
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Piknik bugün saat 11.00’de Yahya Kaptan Yürüyüş Yolu, Symbol AVM karşısında yapılacak. Piknikte proje güzergâhında bulunan 500’e yakın ağacın kesilmemesi için farkındalık yaratılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından planlanan ve yürütülen proje ile ilgili 3 alternatif güzergâh bulunuyor. 3 alternatif güzergâhtan birisinin Yahya Kaptan'dan geçme ihtimali nedeniyle mahalle halkı söz konusu güzergahın mahalleden geçmemesini istiyor.

HERKESİ DAVET ETTİ

Tüm halkı farkındalık yaratmak adına pikniğe davet eden Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, “Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Güzergah için daha uygun bir yer bulunmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri olarak yeşil alanın yok olmaması için farkındalık yaratacağız. Yarın gerçekleştireceğimiz pikniğe herkesi davet ediyorum. Yeşilimize sahip çıkalım” dedi. Selin BECER

Alternatif güzergahlar:

  1. Güzergah: Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetiminden başlayarak 262 Towers’a kadar
  2. Güzergah: Uluçınar Caddesi hattı
  3. Güzergah: Çamsakızı Caddesi üzerinden yapılacak olan hat.

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