İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün geçtiğimiz günlerde” İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, MHP’lilerin adını kullanmaması konusunda uyarıyorum” demesine sert tepki gösterdi. Ünlü’yebizim kaileye almadığımız, kendini siyasetçi sanan bu güruhun hadsizliği artık boyunu aşmıştır diyen Yıldız, “MHP kurumsal kimliğine olan saygımızdan lağım akıtan il başkanına cevap vermedik. Vermedik ama oda bir yere kadar” dedi.

AZICIK EDEP TERBİYE OLSA

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Sayın Fatma Kaplan Hürriyet tarafından verilen teşekkür yemeğine bile dil uzatmaya cüret eden bir sıfatla anlandırmaya dahi zorlandığımız kişiye...O yemeğe gelenlere iyi baksın, görünce elini öptüğü büyüğümüz Bünyamin Akman’dan, son 20 yılda iki büyükşehir adayı, yıllardır davanın hep çilesini çekmiş ülkücü topluluğu, kendisinin o koltukta oturmasının en önemli kişileri o yemekte idi. Azıcık edep terbiye olsa oradaki şahsiyetleri böylesine asılsız yermez yüceltirdi” dedi.

MAHALLE TEMSİLCİLİĞİNİ BİLE LAYIK GÖRMEDİM

Yıldız, “Teşkilatlarımda geçmişte Mahalle Temsilciliğini dahi layık görmediğim ancak şu an ülkücü camiadan hem fikir, hem de söylem olarak fersah fersah uzakta olan bir il başkanına önce o yemekte olan kişilere bakmasını, yemeğin amacını iyi idrak edebilmesini tavsiye ediyoruz. Biliyoruz ki, kendisi yine idrakten uzak tavrını devam ettirecek. Bizim kaileye almadığımız, kendini siyasetçi sanan bu güruhun hadsizliği artık boyunu aşmıştır” diye konuştu.

SİYASETİ CEBİNİ DOLDURMAK OLARAK GÖRÜYOR

Yıldız, “Zamanın da yanımız da yer vermediğimiz..vermediğim. O yemektekileri görünce saygısından ceketinin önünü ilikleyen bu şahsın bugünkü tavrı beni şaşırtıyor, aslında şaşırtmamalı idi. Biz Vatanın bütünlüğünü, insanların eşit şartlarda kardeşçe yaşaması için geceli gündüzlü var güçleriyle çalışan İYİ'ler topluluğuna ip diye nitelendirmesi, siyasi kirliliğin, siyaseti sadece rant ve cebini doldurmak olarak gören bu şahsın şuursuzluğuna veriyoruz” şeklinde konuştu.

LAĞIM AĞZI

Mhp' li kardeşlerimi tenzih ederek bu yazıyı kaleme alıyorum diyen Yıldız, “MHP de siyaset yapan her ülkücüye dün ne ise bugün de saygımız sevgimiz muhabbetimiz aynıdır, öylede kalacaktır. Siyaseti lağım ağzı ile yapanlara da tepkisiz kalmayız. Siyaset nezaket ister siyaset uzlaşı ister siyaset insana ulaşma hizmet yarışı olmalıdır. MHP'li olmak ayrı şey, Aydın Ünlü olmak apayrı şey. Çalışan ol, işveren ol, işçi ol, gazeteci ol, siyasetçi ol, başkan ol, yönetici ol ama önce insan ol, edepli ol. Siyaseti germe” dedi.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

MHP kurumsal kimliğine olan saygımızdan lağım akıtan il başkanına cevap vermedik. Vermedik ama oda bir yere kadar. İyi ve cesurlar hareketi vatan sevdalısı, Atatürkçü insan olan her insana, her kesime kapıları sonuna kadar açıktır. Dar çerçevede siyaset değil Aziz Türk milletinin her ferdini bu iyi insanların cesurlar hareketine davet ediyorum. Ben Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, cennet mekan Başbuğumuz Alpaslan Türkeş’in Türkiye’deki en genç MKK üyesi, Trabzon parti müfettişliğini büyük bir şerefle yapmış olmanın onurunu taşıyacağım” şeklinde konuştu. Selin BECER