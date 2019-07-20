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Hyundai Assan’dan tüm modellerine sıfır faiz fırsatı

Hyundai, i20, Accent Blue, Elantra, KONA ve Tucson modellerinde 0 faiz imkanı sunuyor. Kampanya dahilinde i20, 85.400 TL’den başlayan fiyatlar veya 0 faiz imkanı ile satılıyor.
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Tüm Türkiye çapındaki yetkili satıcı ağı ve kaliteli hizmetleriyle birlikte “Müşteri Memnuniyetinde 1 Numara Olmak” hedefini kendine öncelikli ilke edinen Hyundai, kapsamlı satış avantajlarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz tatilinde otomobilsiz kalmak istemeyenler ya da eski otomobilini yepyeni bir modelle değiştirmek isteyenler için üstün avantajlar sunan Hyundai, tüm müşterilerini ülke genelindeki Hyundai Yetkili Satıcıları’na davet ediyor.

YENİ SATIŞ FIRSATLARI

Hyundai’nin yeni satış fırsatları dahilinde, i20’nin benzinli ve dizel tüm versiyonlarında 30.000 TL, 12 ay için yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Ayrıca Accent Blue, Elantra ve KONA da 30.000 TL, 12 ay 0 faiz avantajına sahip.   C-SUV segmentinin başarılı modeli Tucson ise daha fazla avantaja sahip. Tucson, 195.050 TL’den başlayan fiyatlar veya 35.000 TL 12 ay 0 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Kendilerine en yakın yetkili satıcıyı öğrenmek isteyenler, www.hyundai.com.tr adresini ziyaret edebilirler.

Bugün 16:14 TSİ - Ekonomi

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