Andız’dan Kahraman’a bedelli askerlik göndermesi

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, AKP İl Gençlik Kolları Kongresi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asker üniformalı gençlerle karşılayan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın askerliğini bedelli olarak yapmasını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Her AKP'li vatan için canını feda eder ama bedelli askerlikten de geri durmaz diyen Andız, “Umarım bu kısa sürede en azından asker selamı vermeyi öğrenebilmiştir” dedi.

Andız’ın paylaşımı şu şekilde:

“AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresinde, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı asker üniformasıyla karşılayan ve Reis bizi #Afrin'e götür sloganının mimarı askerliğini bedelli olarak yapmış. Her AKP'li kefen giyer, kılıç kuşanır, ölümüne bu yola baş koyar, vatan için canını feda eder ama bedelli askerlikten de geri durmaz. Yetmezmiş gibi bir de sosyal medya hesaplarında paylaşır. Umarım bu kısa sürede en azından asker selamı vermeyi öğrenebilmiştir”Selin BECER