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Andız’dan Kahraman’a bedelli askerlik göndermesi

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın askerliğini bedelli olarak yapmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
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CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, AKP İl Gençlik Kolları Kongresi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asker üniformalı gençlerle karşılayan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın askerliğini bedelli olarak yapmasını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Her AKP'li vatan için canını feda eder ama bedelli askerlikten de geri durmaz diyen Andız, “Umarım bu kısa sürede en azından asker selamı vermeyi öğrenebilmiştir” dedi.

Andız’ın paylaşımı şu şekilde:

“AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresinde, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı asker üniformasıyla karşılayan ve Reis bizi #Afrin'e götür sloganının mimarı askerliğini bedelli olarak yapmış. Her AKP'li kefen giyer, kılıç kuşanır, ölümüne bu yola baş koyar, vatan için canını feda eder ama bedelli askerlikten de geri durmaz. Yetmezmiş gibi bir de sosyal medya hesaplarında paylaşır. Umarım bu kısa sürede en azından asker selamı vermeyi öğrenebilmiştir”Selin BECER

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Yorumlar

(2)
01

rambo - askerlik kutsal bir vazifedir bunun chp lisi akp lisi yoktur askerliği böyle şeylere karıştırmayalım

Yanıtla . 0Beğen 20 Temmuz 17:12
02

Erol Demirbek - @rambo 01 nolu yoruma cevabı: evet askerlik bu vatanı benimseyenlerin , bu halkın geleceğini düşünenlerin . bu devletin isminden rahatsız olmayan, TÜRKLERİN kutsal vazifesidir

Yanıtla . 0Beğen 20 Temmuz 17:47

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