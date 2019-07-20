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Denize giren 4 Suriyeli çocuktan 1'i kayboldu

Derince Harikalar Sahilinde sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 Suriyeli çocuktan 3'ü kurtarılırken, suda kaybolan çocuğu bulmak için dalgıçlarla arama başlatıldı.
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Olay, 16.00 sıralarında Derince Harikalar Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde denize giren Suriye uyruklu 4 çocuk bir anda çırpınmaya başladı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla 3 çocuk sudan çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali ise suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıçlar botlarla denizi tarayarak kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Dalgıç ekipleri, deniz polisi ve çevredeki balıkçı teknelerinin de yardımıyla Körfez sahilinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Sudan çıkarılan 3 çocuktan 1'i olay yerinden kaçarken, Samir El Hüseyin (13) ve Ömer El Ali (15) ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İHA

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