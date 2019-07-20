Körfezli taksicilere şok uygulama!

Alınan bilgi ve iddialara göre, ilçede faaliyette bulunan yaklaşık 30 ticari taksi yer alırken, 2019 yılında yeni ruhsatlar verildi. Ancak, 2018 yılında ki ruhsatların kamera takılarak yenileneceğini düşünen taksiciler, bu nedenle geçici ruhsatla faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Kamera uygulamasından vaz geçilince her taksi sahibinin kendisinin ruhsatını yenilemesi istendi.

4 TAKSİ BAĞLANDI

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir duyuru yapmadı ve alınan kararla Tütünçiftlik viyadük altı başta olmak üzere çeşitli noktalarda polis tarafından uygulama yapıldı. Ruhsat ve taksilerde olmaması gereken aksesuarlar, modifiye araç konularının yanı sıra işletme ruhsatı kontrolleri yapıldı. Uygulama sırasında 6 taksiye çeşitli eksiklikler nedeniyle ceza yazılırken, 4 ticari taksi de eski ruhsatla çalıştığı için bağlandı. Bağlanan bir taksiye bin 2 lira işletme ruhsatı cezası çekilirken, park ve çekici masrafı da 450 lirayı buldu. Çıkartılacak olan ruhsat için 55 lira ödeyecek olan taksiciye, Cumartesi ve Pazar günü de parkta kalacağı için maliyetin 2 bin liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.

ODADAN TEPKİ

Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz, haber ve uyarı yapılmadan gerçekleşen uygulamanın taksici esnafını zora soktuğunu belirterek, “Bazı duraklarda taksi kalmadı. Araya hafta sonu da girdiği için vatandaşlar taksi bulmakta zorlanacak. Taksici esnafı zaten zor geçiniyordu, bu bağlama ekonomik darbe oldu. Daha önceden Büyükşehir Belediyesi ikazda bulunsaydı, 55 lira ödeme ile her taksici yeni işletme ruhsatını alırdı” dedi.