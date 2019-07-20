Torunoğlu Sitesi’nin SEDAŞ isyanı

Gölcük Hisareyn Karaköprü Mahallesi Sedef Sokak adresinde yapımı tamamlanan 64 dairelik sitenin sakinleri SEDAŞ’tan yana dertli. Site sakinleri tüm evrakları tamam olmasına rağmen elektriklerini açtıramadıklarını söylüyor. Aylardır şantiye elektriği kullanan site sakinler, şantiye elettiğinin dairelere, yol boyunca ve bir uzatma kablosuyla tehlikeli bir şekilde geldiğini söylüyor. Elektrik bağlatmak isteyen vatandaşlara ise en erken Eylül ayına randevu veren SEDAŞ, bölge sakinlerinin canını sıkmaya devam ediyor. Site sakinleri, eylül ayına kadar sokağın ortasından gecen kablodan elektrik almak zorunda kalacak.