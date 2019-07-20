Gölcük Hisareyn Karaköprü Mahallesi Sedef Sokak adresinde yapımı tamamlanan 64 dairelik sitenin sakinleri SEDAŞ’tan yana dertli. Site sakinleri tüm evrakları tamam olmasına rağmen elektriklerini açtıramadıklarını söylüyor. Aylardır şantiye elektriği kullanan site sakinler, şantiye elettiğinin dairelere, yol boyunca ve bir uzatma kablosuyla tehlikeli bir şekilde geldiğini söylüyor. Elektrik bağlatmak isteyen vatandaşlara ise en erken Eylül ayına randevu veren SEDAŞ, bölge sakinlerinin canını sıkmaya devam ediyor. Site sakinleri, eylül ayına kadar sokağın ortasından gecen kablodan elektrik almak zorunda kalacak.
Bugün 17:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:10 TSİ
Torunoğlu Sitesi’nin SEDAŞ isyanı
Gölcük ilçesinde bulunan Torunoğlu Sitesi tamamlandı. Kat malikleri binalara taşındı ancak SEDAŞ, evlerin elektriğini açmadığı için, kat malikleri şantiye elektriğini kullanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz