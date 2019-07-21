Gölcük Şirinköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'ndeki Şirinköy İlkokulu’nun çatısında bulunan yavru köpekleri görenler itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, itfaiye merdiveni ile okulun çatısına çıktı. İtfaiye eri, okulun çatısında gezinen köpekleri tek tek yakalayıp itfaiye merdiveninin sepetine koyup indirildi. Yangın merdiveninden çatıya çıktığı belirlenen yavru köpekler okulun bahçesinin dışında bırakıldı. Mahalleli Yasin Şirin çatıdan gelen sesleri duyunca köpekleri gördüğünü, bunun üzerine itfaiyeye haber verdiğini söyleyip, itfaiye ekibine teşekkür etti.
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Çatıya çıkan yavru köpekler kurtarıldı
Gölcük'te yangın merdiveninden okulun çatısına çıkan 3 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz