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Kocaeli'de ticari taksi denetimi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce yapılan ticari taksi denetimlerinde 141 araç sürücüsüne 59 bin 552 lira para cezası kesildi, 19 araç trafikten men edildi.
Kocaeli'de ticari taksi denetimi mask
Kocaeli'de ticari taksi denetimi mask
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların rahat, huzurlu ve güven içinde yolculuk edebilmelerini sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığının koordinesinde, 759 personel ve 173 timin katılımıyla Kocaeli'de eş zamanlı olarak ticari taksi uygulaması yapıldı. 386 ticari taksi ve 644 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 44 maddeden 141 araç sürücüsüne 59 bin 552 lira idari para cezası kesildi, 19 araç trafikten men edildi. Denetimlerde bin 840 kişi kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. İl genelinde faaliyet gösteren ticari taksilere yönelik denetlemelerin sürdürüleceği belirtildi.

Bugün 09:36 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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