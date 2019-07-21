İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların rahat, huzurlu ve güven içinde yolculuk edebilmelerini sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığının koordinesinde, 759 personel ve 173 timin katılımıyla Kocaeli'de eş zamanlı olarak ticari taksi uygulaması yapıldı. 386 ticari taksi ve 644 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 44 maddeden 141 araç sürücüsüne 59 bin 552 lira idari para cezası kesildi, 19 araç trafikten men edildi. Denetimlerde bin 840 kişi kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. İl genelinde faaliyet gösteren ticari taksilere yönelik denetlemelerin sürdürüleceği belirtildi.
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Kocaeli'de ticari taksi denetimi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce yapılan ticari taksi denetimlerinde 141 araç sürücüsüne 59 bin 552 lira para cezası kesildi, 19 araç trafikten men edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz