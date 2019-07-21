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Cumhurbaşkanlığı’ndaki göreve Kocaelili isim atandı

Savunma Sanayi Başkanlığı yeni Özel Kalem Müdürü Kocaelili bürokrat Emin Asıltürk oldu.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine, Kocaelili bürokrat Emin Asıltürk getirildi. Bugüne kadar AKP, TBMM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOKİ’de önemli görevler üstlenen Emin Asıltürk, son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Emin Asıltürk Kimdir?

İzmit doğumlu Emin Asıltürk, Kocaeli Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Tahsilinden sonra yerel yönetimler alanında çalıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili ve grup danışmanı olarak görev yaptı. 

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda 2009-2013 yıllarında Eski Bakan Nihat Ergün’ün Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Asıltürk, pek çok önemli projeye katkı sağlayarak İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2013-2015 yıllarında Bakanlık Müşaviri olarak çalıştı. 

2015-2018 yılları arasında TOKİ Başkanlığına, şu anda Fatih Belediye Başkanı olan Ergün Turan’ın atanması ile TOKİ’ye geçerek Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü. 2016’da ise aynı zamanda Emlak Yönetim A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu. Ardından 2018 yılında TOKİ Daire Başkanı olarak çalışmalarına devam etti.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen Asıltürk, evli, iki çocuk babasıdır.

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Yorumlar

(1)
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Sadece Vatandaş - hayırlı olsun.

Yanıtla . 0Beğen 21 Temmuz 11:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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