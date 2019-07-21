MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yemeğine katılanlar için yaptığı eleştirilere ağır bir dille yanıt veren İYİ Parti Şanbaz Yıldız’a MHP kanadından da cevap gecikmedi. Yıldız’a “Pensilvanya çukurunda kurulmuş bir partinin çukur siyasetçisi” diyen Ünlü, Yıldız’a özel mani yazdı.
PENSİLVANYA ÇUKURUNDA KURULMUŞ PARTİ
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Milliyetçi Ülkücü Harekete ihanet ettikten sonra halen daha Eski MHP‘li olmanın siyasi rantını yiyen zevatı ciddiye bile almamak lazım. Geçmişte mahalle başkanı bile yapmadığım cümlesi mahalle başkanlarına hakaret içeren bir cümledir. Pensilvanya çukurunda kurulmuş bir partinin çukur siyasetçisi. Yedi yıldır il başkanıyım ve ben sana görev vermedim. Zira ihanet ile anılacağın çok açıktı İyi ki de sana geçmişte görev vermemişim, isabet olmuş” dedi. Ünlü sözlerini Yıldız’a yazdığı mani ile bitirdi. Selin BECER
SAÇI BOYALI
Sen önce şu kılığına bak ?
Yağmurlu Havalar geliyor dikkat et
İki üç günde saç mı boyanır?
Andını unutmuş saçı boyalı.
Bu zahmete insan nasıl dayanır?
Bendini böldürmüş saçı boyalı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - GAZETECİ ARKADAŞLAR NE OLUR aydın ünlü yü KOCAELİ HALKI GÖRMEK İSTEMİYOR.NE OLUR HABER YAPMAYIN.HELE BİRDE BİR ŞEY BİLİYORMUŞ GİBİ YAPIP ELLERİNİ KADRAJA GÖSTERİP POZ VERİYORYA FELAKET.İNSANLARI MHP DEN SOĞUTUYOR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.