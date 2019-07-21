MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yemeğine katılanlar için yaptığı eleştirilere ağır bir dille yanıt veren İYİ Parti Şanbaz Yıldız’a MHP kanadından da cevap gecikmedi. Yıldız’a “Pensilvanya çukurunda kurulmuş bir partinin çukur siyasetçisi” diyen Ünlü, Yıldız’a özel mani yazdı.

PENSİLVANYA ÇUKURUNDA KURULMUŞ PARTİ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Milliyetçi Ülkücü Harekete ihanet ettikten sonra halen daha Eski MHP‘li olmanın siyasi rantını yiyen zevatı ciddiye bile almamak lazım. Geçmişte mahalle başkanı bile yapmadığım cümlesi mahalle başkanlarına hakaret içeren bir cümledir. Pensilvanya çukurunda kurulmuş bir partinin çukur siyasetçisi. Yedi yıldır il başkanıyım ve ben sana görev vermedim. Zira ihanet ile anılacağın çok açıktı İyi ki de sana geçmişte görev vermemişim, isabet olmuş” dedi. Ünlü sözlerini Yıldız’a yazdığı mani ile bitirdi. Selin BECER

SAÇI BOYALI

Sen önce şu kılığına bak ?

Yağmurlu Havalar geliyor dikkat et

İki üç günde saç mı boyanır?

Andını unutmuş saçı boyalı.

Bu zahmete insan nasıl dayanır?

Bendini böldürmüş saçı boyalı