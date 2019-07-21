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Aydın Ünlü’den Yıldız’a mânili cevap

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, kendisini ağır bir dille eleştiren İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’a mani ile cevap verdi.
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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yemeğine katılanlar için yaptığı eleştirilere ağır bir dille yanıt veren İYİ Parti Şanbaz Yıldız’a MHP kanadından da cevap gecikmedi. Yıldız’a “Pensilvanya çukurunda kurulmuş bir partinin çukur siyasetçisi” diyen Ünlü, Yıldız’a özel mani yazdı.

PENSİLVANYA ÇUKURUNDA KURULMUŞ PARTİ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Milliyetçi Ülkücü Harekete ihanet ettikten sonra halen daha Eski MHP‘li olmanın siyasi rantını yiyen zevatı ciddiye bile almamak lazım. Geçmişte mahalle başkanı bile yapmadığım cümlesi mahalle başkanlarına hakaret içeren bir cümledir. Pensilvanya çukurunda kurulmuş bir partinin çukur siyasetçisi. Yedi yıldır il başkanıyım ve ben sana görev vermedim. Zira ihanet ile anılacağın çok açıktı İyi ki de sana geçmişte görev vermemişim, isabet olmuş” dedi. Ünlü sözlerini Yıldız’a yazdığı mani ile bitirdi. Selin BECER

SAÇI BOYALI

Sen önce şu kılığına bak ?

Yağmurlu Havalar geliyor dikkat et

İki üç günde saç mı boyanır?

Andını unutmuş saçı boyalı.

Bu zahmete insan nasıl dayanır?

Bendini böldürmüş saçı boyalı

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Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - GAZETECİ ARKADAŞLAR NE OLUR aydın ünlü yü KOCAELİ HALKI GÖRMEK İSTEMİYOR.NE OLUR HABER YAPMAYIN.HELE BİRDE BİR ŞEY BİLİYORMUŞ GİBİ YAPIP ELLERİNİ KADRAJA GÖSTERİP POZ VERİYORYA FELAKET.İNSANLARI MHP DEN SOĞUTUYOR.

Yanıtla . 0Beğen 21 Temmuz 11:53

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