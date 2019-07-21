Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşıma nefes aldıracak ve konfor getirecek hizmetlerine devam ediyor. Vatandaşların memnuniyetini kazanan Akçaray Tramvay Hattının Kuruçeşme bölgesine uzatılacak kesiminde Büyükşehir ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı. Sekapark –İzmit D – 100 Karayolu üzerinde bulunan Mevlana Kavşağı’nın altına inşa edilecek olan yeni alt geçit içerisinden tramvay araçları geçerek Plajyolu bölgesine geçiş sağlanacak.

YENİ ALT GEÇİT İNŞASINA BAŞLANDI

İkinci kısım çalışmalarında Eğitim Kampüsü bölgesinden Plajyoluna devam edecek olan Akçaray Tramvay hattı için Mevlana Kavşağı güney tarafındaki mevcut alt geçit yıkılarak yerine yeni bir alt geçit inşa ediliyor. Akçaray tramvaylarınının geçebileceği büyüklükte inşa edilen yeni alt geçit, 18 metre uzunluğunda 4,8 metre yüksekliğinde ve 9 buçuk metre genişliğinde olacak. Yeni alt geçitte 920 metre küp hazır beton, 170 ton nervürlü donatı çeliği, bin metrekare parke, 2 bin 500 metre bordür ve 500 metre oto korkuluk imalatı yapılacak. Alt geçit çalışmasında şuanda menfez temel demir donatı imalatı yapılıyor.

YENİ YOL DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Tramvay güzergahının yanından mevcut trafik aktarımın sağlanabilmesi için yeni yol düzenlemesi yapılacak. Mevlana köprüsü üstünde ve bağlantı yollarında kavşak düzenlenmesi, yağmur suyu hattı ve asfalt yenilemesi yapılacak. Çalışmalar kapsamında 6 bin 100 ton asfalt serimi ve 450 metre yağmursuyu hattı yapılacak.

SEKAPARK – KURUÇEŞME HATTININ İKİNCİ KISIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Sekapark - Plajyolu arasında yer alan yaklaşık 2 bin 140 metre uzunluğundaki Tramvay raylı sistem hattı, toplamda 4 adet istasyonu içerisinde barındırıyor. Hat boyunca toplamda 8 bin 640 metre uzunluğunda ve 500 ton oluklu ray imalatı gerçekleştiriliyor. İkinci kısımda alt yapı hatlarının deplasmanı ve yeni hatların yapılması, yeni alt geçidin yapılması, 650 metre uzunluğunda yan yol yapılması, tramvay hattı boyunca kaldırım yapılması, İstasyon yapıları, hat-yol aydınlatması ve trafik sinyalizasyonu işleri gerçekleştirilecek. Sekapark – Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda Sekapark – Eğitim Kampüsü arasındaki birinci kısım daha önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İkinci Kısımda rayların döşeneceği hattında zemin dolgu çalışmaları devam ederken çok yakın zamanda ray kaynak imalatına başlanacak.