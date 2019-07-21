Emre Kahraman'ın paylaşımına tepki yağdı

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman bedelli askerlik süresinin bitmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden, “Vatani görevimizi hayırlısıyla tamamladık. Güzel vatanımızı ve kadim milletimizi savunmak üzere silah altında olan genç kardeşlerimize Rabbimden kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Emre Kahraman’ın sosyal medya hesabında yorumunun altında çok sayıda eleştirel yorum yer alırken, gazeteci Zafer Arapkirli’de, “Ayıp değil mi evladım? Bedelli yapmak değil, elalemin çocuklarının cepheden al bayrağa sarılı tabutları gelirken, “Gittim, askerlik yaptım geldim” diye paylaşım yapmaya utanmadın mı hiç?” dedi. Bedelli askerlik yapmasının ardından birçok vatandaş Kahraman’ın yorumunun altına, “Sen değil miydin reis bizi Afrin’e gönder diyen neden bedelli askerlik yaptın” sorularını sordu.
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Yorumlar
(2 )
Körfezli - Zafer Arapkirli ye Sorarım ,Yorumunda elalemin Çocuklarının değil Vatanın ve Ülkemizin Çocukları DİYECEKSİN
Olcay Olcaytun - Bir arada kefenliler vardı. Allah göstermesin öyle bir durumda ilk kaçacakların, bu şov yapanlar olması siyasetin çıkar için nasıl kullanıldığını ortaya çıkarıyor. AKP'nin oy potansiyeli ; ihtiyacı olsun olmasın sosyal yardım alanlar, işini götürmek için kanunları çiğneyen müteahhitler, din ile uyuşturulmuş, gözleri kapanmışlar, hiç bir baltaya sap olamamış ama yandaşlık yaparak siyasal mafya haline gelen ve AKP'li belediyeler tarafından maaşa bağlanmış belli bir yaşın altındakiler. Para kesilsin AKP barajı bile geçemez.
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