Emre Kahraman'ın paylaşımına tepki yağdı

Olcay Olcaytun - Bir arada kefenliler vardı. Allah göstermesin öyle bir durumda ilk kaçacakların, bu şov yapanlar olması siyasetin çıkar için nasıl kullanıldığını ortaya çıkarıyor. AKP'nin oy potansiyeli ; ihtiyacı olsun olmasın sosyal yardım alanlar, işini götürmek için kanunları çiğneyen müteahhitler, din ile uyuşturulmuş, gözleri kapanmışlar, hiç bir baltaya sap olamamış ama yandaşlık yaparak siyasal mafya haline gelen ve AKP'li belediyeler tarafından maaşa bağlanmış belli bir yaşın altındakiler. Para kesilsin AKP barajı bile geçemez.