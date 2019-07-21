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Kültür'de başarı bir gelenek oldu

Açıldığı günden itibaren ilimizin en başarılı okulları arasında yer alan, Akademik başarısını her yıl arttıran Kültür Okulları bu yıl hem LGS’ de hem de YKS’ de yine zirvede.

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Açıldığı günden itibaren ilimizin en başarılı okulları arasında yer alan, Akademik başarısını her yıl arttıran Kültür Okulları bu yıl hem LGS’ de hem de YKS’ de yine zirvede. Sınav sonuçlarının açılanmasıyla birlikte Kültür Okulları, LGS’ de 2 Türkiye 1.si ve YKS ‘de ilk 1000 dereceleriyle farkını ortaya koydu.

LGS’DE 2 TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Kültür Okulları 24 Haziran’da açıklanan 2019 Liseye Geçiş Sınavı’nda 2 Türkiye birincisi çıkardı. Murat Çulha ve Zeynep İrem Altun tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan almayı başardı. Ayrıca 28 öğrenci %3’lük, 42 öğrenci ise %5’lik dilime girerek büyük bir başarı elde ettiler. Okul genelinde ise öğrencilerin %98’i nitelikli okullara girmeye hak kazandılar.

YKS’ DE BÜYÜK BAŞARI

17 Temmuzda açıklanan ve yaklaşık 2,5 milyon adayın girdiği YKS sonuçlarına göre Kültür Okulları öğrencisi Arda BÜKE sayısal YKS puanıyla Türkiye 605. Olarak büyük bir başarı yakaladı. Ayrıca Arda Büke ilk 1000’de 2 ve ilk 5000 de 4 derece elde ederek ailesine, öğretmenlerine ve okuluna büyük gurur yaşattı. İlimizin başarılı eğitim kurumları arasında olan Kültür Okulları’nda her yıl olduğu gibi bu yılda Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına giren öğrenciler kitlesel bir başarı yakaladı. Öğrenciler ilk 1000 de 1 derece, ilk 5000 de 8 derece, ilk 10.000 de 15 derece elde ederek Kültür Okulların’da başarı geleneğini sürdürdü.

"GURURLUYUZ"

Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir hem LGS, hem de YKS’de elde edilen başarıdan dolayı gururlu olduklarını dile getirerek tüm öğrencilerini tebrik etti. “Öğrencilerimiz bizleri bu yılda gururlandırdılar. Kurulduğumuz yıldan bu yana her yıl akademik anlamda büyük başarılar elde ettik. Önümüzdeki yıllarda da bu geleneği devam ettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde ki dönem Fen Lisemizi de açıyoruz. Kocaeli’de her zaman iyi eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum başarılarının hayatları boyunca devam etmesini diliyorm.”

Bugün 10:20 TSİ - Eğitim

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