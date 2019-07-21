Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 06, 13, 21, 24, 36 ve 48 oldu. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 929 bin 500 lira 00 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Sayısal Loto talihlilerini biri ise İzmit’ten çıktı. Şanslı kuponun Ömerağa Mahallesi Hürriyet Cad. No:131/B adresinde bulunana Ahmet Kararaslan’a ait büfeden yatırıldığı öğrenildi.
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Sayısal Loto, İzmit'e çıktı
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilinde şanslı numaraları 2 kişi bildi. O talihlilerden biri İzmit’ten...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz