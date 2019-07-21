Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:06 TSİ- Siyaset G: Bugün 11:10 TSİ

Akşener'den yeni parti yorumu "Onların işi kolay"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AKP'yi kastederek ''Oradan kopacak insanların seçmen olarak Babacan'a, Gül'e, Davutoğlu'na kulak kabartmaları daha çok mümkün'' ifadelerini kullandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun kuracakları söylenen siyasipartilerin seçmen kaynağının nasıl olacağı sorusuna Akşener, "Prensip olarak siyasi çeşitliliğin, seçmene seçenek oluşturmanın bugünün Türkiyesinde elzem bir iş olarak düşünüyorum. Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracaklarını öğrendiğimiz partilerine olumlu bakıyorum. Ama şimdi esas mesele AK Parti'nin seçmen kitlesinin tanıdığı kitleler olarak, pergelini konulacağı yer AK Parti'dir.'' şeklinde yorum yaptı.

"BİZ ALANI TEMİZLEDİK"

Akşener ayrıca şunları söyledi:

İyi Parti seçmeni kendini şehirli, sorgulayıcı, Demokrasi ve hukuk talebi yüksek bir kitle olarak tanımlıyor. Bu arkadaşlarımızın kendilerini konumlandırdığı yerle, seçmeni konumlandırdığı yeri ben bilmiyorum. Bunların kurmaları faydalı. Tekçilikten kurtulmamız lazım. Seçenek oluşturulması lazım. İyi Parti açısından AK Parti seçmenine ulaşmakta zorluklarımız var. Tayyip Bey'e inanılmaz bir öfke mevcut. Oradan kopacak insanların seçmen olarak Babacan'a, Gül'e, Davutoğlu'na kulak kabartmaları daha çok mümkün. Seçmeni AK Parti'den koparacaktır. Ekonominin sarstığı, AK Parti seçmeni bizlerden önce onların sesini duyar. Bu da normal. Onların işi kolay, alanı biz temizledik. Alanı, kaktüsleri, çalıları biz temizledik. Bu arkadaşlarımızın bizim çıktığımız zamanla şimdiki arasında çok büyük fark var" yanıtını verdi.

Bugün 11:06 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Kibarcik - senkendıetegınıtemızle kısa etekkarı bak destyekledıgın hdp lımv abısı erbılde şehit olan dıpotomatın katılıcıktı ar damarıncatladıgı ıcın susuyorsun defterın durulsun veselam

Yanıtla . 0Beğen 21 Temmuz 11:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
AKP, Gebze’de coştu mask
AKP, Gebze’de coştu
Nihat Ergün'ün damadı seçime 4 gün kala İBB'nin ihalesini kazandı mask
Nihat Ergün'ün damadı seçime 4 gün kala İBB'nin ihalesini kazandı
Murat Soyer, toplantıya ayağı sargılı katıldı mask
Murat Soyer, toplantıya ayağı sargılı katıldı
Davutoğlu, Başbakanlık görevinden neden istifa ettiğini açıkladı mask
Davutoğlu, Başbakanlık görevinden neden istifa ettiğini açıkladı
CHP, Rafet Yıldızlı salonunu açtı mask
CHP, Rafet Yıldızlı salonunu açtı
Mehmet Baştürk’e önemli görev mask
Mehmet Baştürk’e önemli görev
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu
İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen... mask
İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen...
Yazlık Ilıca kiraya verilecek mask
Yazlık Ilıca kiraya verilecek

GALERİ

Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu mask
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu mask
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı mask
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0 mask
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı mask
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki! mask
Akar'dan tatile çıkmak isteyen vekillere tepki!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL