Akşener'den yeni parti yorumu "Onların işi kolay"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun kuracakları söylenen siyasipartilerin seçmen kaynağının nasıl olacağı sorusuna Akşener, "Prensip olarak siyasi çeşitliliğin, seçmene seçenek oluşturmanın bugünün Türkiyesinde elzem bir iş olarak düşünüyorum. Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracaklarını öğrendiğimiz partilerine olumlu bakıyorum. Ama şimdi esas mesele AK Parti'nin seçmen kitlesinin tanıdığı kitleler olarak, pergelini konulacağı yer AK Parti'dir.'' şeklinde yorum yaptı.
"BİZ ALANI TEMİZLEDİK"
Akşener ayrıca şunları söyledi:
İyi Parti seçmeni kendini şehirli, sorgulayıcı, Demokrasi ve hukuk talebi yüksek bir kitle olarak tanımlıyor. Bu arkadaşlarımızın kendilerini konumlandırdığı yerle, seçmeni konumlandırdığı yeri ben bilmiyorum. Bunların kurmaları faydalı. Tekçilikten kurtulmamız lazım. Seçenek oluşturulması lazım. İyi Parti açısından AK Parti seçmenine ulaşmakta zorluklarımız var. Tayyip Bey'e inanılmaz bir öfke mevcut. Oradan kopacak insanların seçmen olarak Babacan'a, Gül'e, Davutoğlu'na kulak kabartmaları daha çok mümkün. Seçmeni AK Parti'den koparacaktır. Ekonominin sarstığı, AK Parti seçmeni bizlerden önce onların sesini duyar. Bu da normal. Onların işi kolay, alanı biz temizledik. Alanı, kaktüsleri, çalıları biz temizledik. Bu arkadaşlarımızın bizim çıktığımız zamanla şimdiki arasında çok büyük fark var" yanıtını verdi.
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Yorumlar
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Kibarcik - senkendıetegınıtemızle kısa etekkarı bak destyekledıgın hdp lımv abısı erbılde şehit olan dıpotomatın katılıcıktı ar damarıncatladıgı ıcın susuyorsun defterın durulsun veselam
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