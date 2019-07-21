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İzmit GB, yeni yeni ‘YENGEÇLER’ seçti

İlimizin alt yapısıyla dikkat çeken kulüplerinden İzmit Gençlerbirliği’nde, futbolcu seçmeleri ilgi gördü.
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Futbolcular İzmit Gençlerbirliği’nin kadrosuna girmek için, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda bir araya geldi. İki gün süren seçmelerde ilk önce 2004-2006 doğumlu arası adaylar katıldı. 50 futbolcularının yer aldığı seçmelerde tam sahada iki devre halinde 20’şer dakika maç yaptırıldı.

TEKNİK EKİP TİTİZ ÇALIŞTI

İzmit Gençlerbirliği Koordinatörü Zafer Durmaz, teknik adamlar Ercan Gündüz, Ensar Bek, Mahir Gürsucu, Mehmet Akif Karaman ve Gümen Bakıcı titiz bir şekilde futbolcuları incelerken, yetenekli sporcular gördüklerini belirttiler. Günün ilk maçında Mavi Takım, Yeşil Takımı 2-0 yendi.

DURMAZ: İZMİT’TE KAYNAK ÇOK

Zafer Durmaz açıklamasında “Deneyimli antrenörlerimiz ile birlikte yaptığımız seçmelere katılan herkese teşekkür ederiz. Seçmelerde yetenekli arkadaşlarımız var. Kendilerini kadromuza katacağız. Zaten İzmit bu konuda ciddi bir kaynak ve bu kaynaktan her takımın yararlanma şansı var. Yeter ki iyi çalışın ve isteyin” dedi. Ahmet AKAY

MAVİ TAKIM: 2 YEŞİL TAKIM: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Mehmet Akif Karaman

MAVİ TAKIM: Yusuf***, Emrecan***, Onur***, Berat**, Ayberi**, Yağız Alp***, Yağız***, Ahmet**, Turan**, Akın***

YEŞİL TAKIM: Tunahan**, Ahmet Efe***, Alican**, Alper***, Emre**, Kaan**, Görkem **, Turaç***, Berke**, Efe**, Öztekin**

GOLLER: Yağız Dk.11, Akın Dk.26

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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