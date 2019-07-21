Son yıllarda kadın futbolunda adeta devrim yapan Kocaelili kadınlar, hemen hemen tüm yaş kategorilerinde A takımda mutlaka birer veya ikişer futbolcu bulunduruyor. 5-12 Eylül tarihlerinde Portekiz’de yapılacak olan U 19 kadın milli takım kampına, Kocaeli bayan Futbol kulübü sporcuları Ece Tekmen ve Leyla İlter davet edildi. Başarının mimarı antrenör Hasan Alemdaroğlu, “Sporcularımızı tebrik eder, başarılar dileriz” dedi.
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Milli takım kadınlarımızdan sorulur
Kocaelili kadın futbolcular, milli takımları adeta işgal etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz