Milli takım kadınlarımızdan sorulur

Son yıllarda kadın futbolunda adeta devrim yapan Kocaelili kadınlar, hemen hemen tüm yaş kategorilerinde A takımda mutlaka birer veya ikişer futbolcu bulunduruyor. 5-12 Eylül tarihlerinde Portekiz’de yapılacak olan U 19 kadın milli takım kampına, Kocaeli bayan Futbol kulübü sporcuları Ece Tekmen ve Leyla İlter davet edildi. Başarının mimarı antrenör Hasan Alemdaroğlu, “Sporcularımızı tebrik eder, başarılar dileriz” dedi.