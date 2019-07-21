Arif Gülen destek istedi

3.Lig temsilcisi Darıca G.B.’nin başkanı Arif Gülen ile Başkan Yardımcısı Ertuğrul Eren Işık, Genel Koordinatör Uğur Kılıç, Proje Sorumlusu Resül Allahverdiyev, Murat Aydın’ı makamında ziyaret ederek, samimi bir ortamda yeni sezonla ilgili görüşlerini aktardılar. Geçen yıl Darıca ile yakından ilgilenen Murat Aydın ile gelişmeleri değerlendiren Gülen ve yönetimi, yeni sezon öncesinde destek istedi.

41 NUMARALI FORMA VERDİLER

Ziyarette KASKF adına yönetim kurulu üyeleri Yalçın Gül, Ertan Demirhan, Mehmet Çetinkaya, Hakan Kalıntaş, Hüseyin Bat, Ümit Fatih Yalsız ve Sabri Yıldız hazır bulundu. Darıca GB Kulüp Başkanı Arif Gülen, Aydın’a 41 numaralı ismi yazılı Darıca forması hediye etti, yeni görevine başarılar diledi.