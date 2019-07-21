Kandıra Akademi Lisesi öğrencileri, Bocce milli takım oyuncusu ve aynı zamanda antrenör Ali Asker Recep tarafından eğitiliyor. Öğrencilere Bocce Petank eğitimi veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda da Bocce dalında bol başarı sağlayan Kandıralılar, bu sporu çok sevdi.
Bugün 11:19 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:21 TSİ
Kandıra Bocce’yi seviyor
Kandıra Akademi Lisesi öğrencileri, Bocce milli takım oyuncusu ve aynı zamanda antrenör Ali Asker Recep tarafından eğitiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz