Kandıra Bocce’yi seviyor

Kandıra Akademi Lisesi öğrencileri, Bocce milli takım oyuncusu ve aynı zamanda antrenör Ali Asker Recep tarafından eğitiliyor. Öğrencilere Bocce Petank eğitimi veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda da Bocce dalında bol başarı sağlayan Kandıralılar, bu sporu çok sevdi.