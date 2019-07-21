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Gülleri: İyi bir sinerji oluştu

Gölcükspor’un çiçeği burnunda teknik adamı Taner Gülleri, Eriklitepe’deki kampın verimli geçtiğini ifade etti ve futbolcuların özverisinden memnun olduğunu belirtti.
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Gölcükspor’un çiçeği burnunda teknik adamı Taner Gülleri, Eriklitepe’deki kampın verimli geçtiğini ifade etti ve futbolcuların özverisinden memnun olduğunu belirtti. Gölcükspor yönetimi ve Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner ile iyi bir sinerji oluşturduklarını belirten Gülleri, Gölcüklüleri mahcup etmemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Gülleri, kadroya son olarak Beşiktaş U-21 takımından Alihan Bel’i kattıklarını belirterek hafta arasında 2-3 isimle daha anlaşacaklarının altını çizdi.

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