Aydın’a ziyaretçi akını sürüyor

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe ve yönetim kurulu üyeleri Cihat Önem, Turgay Oruç, Ali Filiz, Ruhan Menteşe, Yaşar Tüzer, Necdet Çetin, Tuncay Eken ve Cemil Karaca, Aydın'ı makamında ziyaret etti. Muhtarlar ziyarette, seçim çalışmalarısonrasında mahalle ve köylerde yapacakları spor etkinlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret esnasında KASKF yönetim kurulu üyeleri Yalçın Gül, Ertan Demirhan, Sabri Yıldız ve Ali Akbaş da hazır bulundu.

BAYAN FUTBOLCULAR BAŞARI DİLEDİ

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü de KASF yönetimini ziyaret ederek yeni sezon öncesinde fikir alış verişinde bulundu ve sorunlarını aktardı. Adın ve KASKF yönetimi, çözümler konusunda söz verdi. Şampiyon bayan futbolcular Başarılar dileyip, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

GÖLCÜKLÜ AKP’LİLER TEBRİK ETTİ

Gölcük AKP ilçe başkanı Çetin Seymen ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Metin Doruklu, Murat Kuru, Yılmaz Kor, Semih Sofu, Yusuf Özmen ile Gölcük Belediye meclis üyesi İbrahim Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Tarık Karayel, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'ı ziyarette başarılar diledi.