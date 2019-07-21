Kocaeli son günlerde aşırı yağışların hedefi olmuştu. Kocaeli’nin bazı yerlerinde ufak çaplı sel felaketleri de yaşanmıştı. Yağışların ardından kavurucu sıcak ilimizi etkisi alına aldı. Ancak yeni haftada bizi yine yağmurlu günler bekliyor. Meteoroloji’den alınan verilere göre, Kocaeli yeni haftada sağanak yağışın etkisi altında kalacak.
Bugün 11:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:44 TSİ
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Meteoroloji’den alınan verilere göre, Kocaeli yeni haftada sağanak yağışın etkisi altında kalacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz