Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor

Kocaeli son günlerde aşırı yağışların hedefi olmuştu. Kocaeli’nin bazı yerlerinde ufak çaplı sel felaketleri de yaşanmıştı. Yağışların ardından kavurucu sıcak ilimizi etkisi alına aldı. Ancak yeni haftada bizi yine yağmurlu günler bekliyor. Meteoroloji’den alınan verilere göre, Kocaeli yeni haftada sağanak yağışın etkisi altında kalacak.

KOCAELİ İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ ŞÖYLE