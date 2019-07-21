Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:28 TSİ- Gündem G: Bugün 12:44 TSİ

Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor

Meteoroloji’den alınan verilere göre, Kocaeli yeni haftada sağanak yağışın etkisi altında kalacak.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli son günlerde aşırı yağışların hedefi olmuştu. Kocaeli’nin bazı yerlerinde ufak çaplı sel felaketleri de yaşanmıştı. Yağışların ardından kavurucu sıcak ilimizi etkisi alına aldı. Ancak yeni haftada bizi yine yağmurlu günler bekliyor. Meteoroloji’den alınan verilere göre, Kocaeli yeni haftada sağanak yağışın etkisi altında kalacak.

KOCAELİ İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ ŞÖYLE

Bugün 11:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı mask
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı
500 ağacı kurtarmak için piknik yapacaklar mask
500 ağacı kurtarmak için piknik yapacaklar
Kocaeli’deki kadın cinayetinin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi mask
Kocaeli’deki kadın cinayetinin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Mahkum yakınları "af" istedi mask
Mahkum yakınları "af" istedi
Düzce'deki aramalarda bir kişinin cesedi bulundu mask
Düzce'deki aramalarda bir kişinin cesedi bulundu
Husumetlisine pompalı tüfekle ateş etti amcasını vurdu mask
Husumetlisine pompalı tüfekle ateş etti amcasını vurdu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu
İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen... mask
İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen...

GALERİ

Uzlaşma olmazsa direniş olur! mask
Uzlaşma olmazsa direniş olur!
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı mask
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu mask
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu mask
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı mask
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0 mask
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL