Alınan bilgilere göre, Derince’de yaşayan Davut Omurca (38) geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Aslen Karslı olan Omurca, iş yerinde göğsünün sıkıştığını hissetti. Hastaneye götürülen Omurca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Omurca’nın cenazesi bugün (Pazar) ikindi namazını müteakip Derince Harmantarla Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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38 yaşında kalp krizine yenildi
Derince’de yaşayan Davut Omurca (38) geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz