38 yaşında kalp krizine yenildi

Alınan bilgilere göre, Derince’de yaşayan Davut Omurca (38) geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Aslen Karslı olan Omurca, iş yerinde göğsünün sıkıştığını hissetti. Hastaneye götürülen Omurca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Omurca’nın cenazesi bugün (Pazar) ikindi namazını müteakip Derince Harmantarla Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.