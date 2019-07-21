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Hurşit Güneş, Babacan'ın kuracağı parti yer alacak mı? İşte yanıtı...

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alacağı iddialarını yalanladı.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden Ali Babacan, yeni parti kuracağını ilan ederek kurucusu olduğu AK Parti’den istifa etmişti. Kulislerde eski CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş’in Ali Babacan’la ilgili attığı bir twitin ardından “Acaba CHP eski milletvekili Prof.Dr.Hurşit Güneş, Babacan’ın partisine mi geçecek?” şeklinde iddialar ortaya çıkmıştı.

“CHP'DEN BAŞKA PARTİYE GİTMEM”

CHP eski Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklindeki yorumların ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. T24'ün haberine göre Güneş, “Yahu, sırf CHP’ye oy vermek için ‘İttifakta benim memleketim Kandıra’nın İYİ Parti’ye bırakılması gündeme gelince,elim CHP’den başka bir partiye gitmeyeceği için kaydımı İstanbul’a aldırmıştım’ kaydını memleketinden İstanbul’a aldıran birisi, başka bir partiye geçer mi? Benim için CHP bir siyasi partiden öte, bir tutku. Ben CHP’liyim ve sosyal demokratım” dedi.

Prof.Dr. Hurşit Güneş’in Babacan ile ilgili iddialara sebep olan tweeti ise şöyleydi:

“Ali Babacan’ın parti kuracağı söyleniyor. Liderlik serüvenini şimdiden kestirmek güç. Ancak Babacan muhafazakar cephenin son dönemde yetiştirdiği en nitelikli ve birikimli siyasetçisidir. Siyasette çıta yükselecek, birçok mevcut ve potansiyel lider artık zorlanacaktır”.

Bugün 11:53 TSİ - Siyaset

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