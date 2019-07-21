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Otobüs firmalarına ek sefer izni

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek. Ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek.
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Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferler için izin süresi 7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin genelge hazırlandı. Genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı ifade edildi. Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenlemesine izin verilecek. Otobüsler için ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 20 Ağustos'a kadar kullanabilecek.

Muhtemel mağduriyetin önüne geçilecek

Kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amaçlanan düzenlemeyle vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Öte yandan, firmalara, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, taşımalardaki sorumluluğu üstlenmeleri ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunmaları zorunluluğu getirildi. B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.

Bugün 12:06 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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