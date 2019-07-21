Şampiyon Hacı Hızır Şafak

Kullarspor Kulübü güzel bir etkinlikle daha kendisini gösterdi. Kırmızı Siyahlılar kendi tesislerinde U-11 Futbol Turnuvası düzenledi. 8 takımın katıldığı etkinliğin ev sahipliğini Kullar Spor Kulübü Başkanı Fahri Altıntaş, teknik adamlar Sinan Erkul, Ayhan Özkar ve Abdullah Çelikyılmaz yaptı, yöneticilerden Süleyman Sak da tüm çocuklara ikramda bulundu.
8 TAKIM KATILDI
Gün boyu ve şenlik havasında geçen organizasyondaki maçlar büyük bir çekişmeye sahne oldu.8 takımlı turnuvaya Kocaelispor, Kullarspor, Hacı Hızır Şafakspor, Yeşilovaspor, Yenişehirspor, Çayırtepespor, Yeni Kocaelispor, Hisareynspor katıldı. 30 dakikadan tek devre halinden oynanan maçlarda küçük futbolcular göz kamaştırdı.
BAŞKAN ALTINTAŞ TEŞEKKÜR ETTİ
Her takımın 5’er maç yaptığı organizasyonun açılış maçını Çayırtepe Gençlikspor ile ev sahibi Kullarspor oynadı. Bir birinden güzel gollerin atıldığı turnuvada şampiyonluğu Hacı Hızır Şafakspor elde ederken, ikinci Kullarspor, üçüncü Yenişehirspor ve dördüncülüğü de Kocaelispor elde etti. Tüm takımlara kupaların verildiği turnuvada Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, organizasyonda emek veren ekibine ve katılım gösteren kulüplere teşekkür etti. Ali KÖKSAL
A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIM PUAN
Kullarspor 9
Hacı Hızır 6
Yesilovaspor 3
Çayırtepe 0
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIM PUAN
Yenişehirspor 7
Kocaelispor 6
Yeni Kocaeli 2
Hisareynspor 1
PLAY-OFF EŞLEŞMESİ
Kullar – Kocaelispor: 1-0
Yenişehir – Hacı Hızır Şafak: 8-9 (Normal süre 1-1)
FİNAL
Hacı Hızır şafak – Kullarspor: 2-1
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
Yenişehir – Kocaelispor: 1-0
BEŞİNCİLİK MAÇI
Yeni Kocaeli – Yesilova: 1-0
YEDİNCİLİK MAÇI
Hisareyn – Çayırtepe: 4-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz