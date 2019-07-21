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Şampiyon Hacı Hızır Şafak

Kullarspor Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen U-11 Dostluk Futbol Turnuvası bir birinden güzel görüntülere sahne oldu. Turnuvanın şampiyonluğunu Hacı Hızır Şafakspor elde etti.
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Kullarspor Kulübü güzel bir etkinlikle daha kendisini gösterdi. Kırmızı Siyahlılar kendi tesislerinde U-11 Futbol Turnuvası düzenledi. 8 takımın katıldığı etkinliğin ev sahipliğini Kullar Spor Kulübü Başkanı Fahri Altıntaş, teknik adamlar Sinan Erkul, Ayhan Özkar ve Abdullah Çelikyılmaz yaptı, yöneticilerden Süleyman Sak da tüm çocuklara ikramda bulundu.

8 TAKIM KATILDI

Gün boyu ve şenlik havasında geçen organizasyondaki maçlar büyük bir çekişmeye sahne oldu.8 takımlı turnuvaya Kocaelispor, Kullarspor, Hacı Hızır Şafakspor, Yeşilovaspor, Yenişehirspor, Çayırtepespor, Yeni Kocaelispor, Hisareynspor katıldı. 30 dakikadan tek devre halinden oynanan maçlarda küçük futbolcular göz kamaştırdı.

BAŞKAN ALTINTAŞ TEŞEKKÜR ETTİ

Her takımın 5’er maç yaptığı organizasyonun açılış maçını Çayırtepe Gençlikspor ile ev sahibi Kullarspor oynadı. Bir birinden güzel gollerin atıldığı turnuvada şampiyonluğu Hacı Hızır Şafakspor elde ederken, ikinci Kullarspor, üçüncü Yenişehirspor ve dördüncülüğü de Kocaelispor elde etti. Tüm takımlara kupaların verildiği turnuvada Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, organizasyonda emek veren ekibine ve katılım gösteren kulüplere teşekkür etti. Ali KÖKSAL

A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIM            PUAN

Kullarspor        9

Hacı Hızır        6

Yesilovaspor    3

Çayırtepe         0

B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIM                     PUAN

Yenişehirspor             7

Kocaelispor                6

Yeni Kocaeli               2

Hisareynspor             1

PLAY-OFF EŞLEŞMESİ

Kullar – Kocaelispor: 1-0

Yenişehir – Hacı Hızır Şafak: 8-9 (Normal süre 1-1)

FİNAL

Hacı Hızır şafak – Kullarspor: 2-1

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

Yenişehir – Kocaelispor: 1-0

BEŞİNCİLİK MAÇI

Yeni Kocaeli – Yesilova: 1-0

YEDİNCİLİK MAÇI

Hisareyn – Çayırtepe: 4-0

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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