Galatasaray’a geçen sezon transfer olan 2002 doğumlu Erencan Yardımcı’yı keşfeden Kocaeli’nin deneyimli teknik adamlarından Can Demirkıran, İzmitli yıldızın 2 yıl içinde Avrupa’ya transfer yapabilecek bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

BABEL’E GOL ATTIRDI…

41 Futbol Kulübü’nden Galatasaray’a transfer olan İzmitli yetenek Erencan Yardımcı, Sarı Kırmızılıların, Almanya’nın Leipzig takımı ile oynadığı maçın ikinci yarısında forma buldu ve takımının ikinci golünü attırdı. Rakip kalecinin hatasını iyi değerlendiren Erencan topu kazandı ve ilk vuruşunda top kaleciden döndü, boş kalan topu içeriye çeviren İzmitli futbolcu RyanBabel’in topu boş ağlara göndermesini sağladı.

BABASI PIRELLI’DE ÇALIŞIYOR

Pirelli’de çalışan Erol Yardımcı’nın oğlu olan Erencan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de dikkatle takip ettiği futbolcular arasında yer alıyor. 41 Futbol Kulübü’nün kuruluşundan beri takımda yer alan Erencan’ı, Hacı Hızır Şafakspor’un teknik adamlığını yapan ve birçok futbolcunun Türk futboluna kazanılmasına vesile olan Can Demirkıran keşfetti.

ALTINORDU DA ÇOK İSTEDİ

Top oynadığı mahallede Erencan’ı gördüğünü ve 41 FK oluşumuna dahil ettiğini belirten Demirkıran, genç yıldız ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: 41 Futbol Kulübü oluşumunu yaptığımız sırada Erencan’ı mahallesinde top oynarken gördüm ve futbolcuyu 41 FK’ya dahil ettim. Ardından Kıbrıs’ta U-12’lerin mücadele ettiği turnuvaya katılan Erencan, burada Altınordu’nun takibine alındı.

AİLESİNİ ÖZLER, GERİ DÖNER DİYE GÖNDERMEDİK

Altınordu, Erencan’ı çok istedi ancak bir 1 yıl daha beklemesi gerektiğini, o yaşlarda aile bağlarından ötürü –Annemi özledim, babamı özledim, kardeşimi özledim, mahallemi özledim- diyeceğini düşündüğümüz için Erencan’ı göndermedik. Sonraki süreçte Erencankendisini daha çok geliştirdi. Bana sürekli –Eren’i x takım, y takım istiyor- diye geldiler ancak Eren gidecekse daha iyi yerlere gitmeliydi ve 41 FK’da kaldı.

AVRUPA FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN

Eren ile 2.5, 3 yıl çalıştım. Bu çocuğun kumaşı çok iyi. Hem kanat, hem de forvette oynayabilir. Aslına bakılırsa Eren’in şehirde kalmasını ve Kocaelispor’a hizmet etmesini çok isterdim. Tamam, şimdi transfer açılacak belki ama Kocaelispor için pilot takım kurulabilir, gelecek vaat eden geçleri burada toplayabilirdik. Bir türlü bu yapılamadı. Fatih Terim’in Erencan’a değer verdiğini biliyor ve görüyoruz. Çok değil 2 yıl içinde Erencan Avrupa’ya transfer olur. Erencan, Avrupa futboluna hayırlı olsun!.. Erdem ÖVÜÇ / ÖZEL