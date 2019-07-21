Samet vurduğunu deviriyor

22 ülkeden 230 sporcunun katılımıyla Sırbistan’da yapılan “Uluslararası 37. Vojvodina Subotica Altın Eldiven Boks Şampiyonası’nda, Kocaelili milli sporcumuz Samet Ersoy, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Şampiyonası öncesi en prestijli boks turnuvası olan şampiyonada başarılı maçlar çıkaran Samet, ikincilik kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabarttı.

AVRUPA ŞAMPİYONASINI ÖNCESİ ÖNEMLİ BAŞARI

Kağıtsporlu Samet, birbirinden başarılı maçlar çıkarırken, ilk maçında Moğol rakibini 5-0, 2. maçında Kazak rakibini de 5-0 yenerek, yarı finalde Sırp rakibi ile karşılaştı. Samet, Sırp rakibini üstün bir oyunla nakavt ederek finale adını yazdırdı.