Kartepe Kocaelispor’u krallar gibi ağırlıyor

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kartepe’de misafir ettikleri ve gözbebeğimiz dedikleri Kocaelispor’ bir an olsun boş bırakmıyor. Ağra “Sezon öncesi ilçemizde Green Park Otel’de kamp yapan takımımızı ziyaret edip, başarılar diledik. Antrenörümüz Engin Korukır ve futbolcularımıza baklava ikramında bulunduk. Yeni sezonda Kocaelisporumuza başarılar diliyoruz” dedi.