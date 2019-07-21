3.Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor, geride bıraktığımız sezon Cizrespor forması giyen orta saha oyuncusu Emre Yüksektepe’yi transfer etti. 1991 doğumlu solak futbolcu Galatasaray alt yapısında yetişti ve sırası ile Konya, Şanlıurfa, İstanbulspor, Erzurum, Çorum Belediye ve Tire takımlarının formalarını terletti. Çok istikrarlı bir futbolcu olan Emre kariyerinde 278 maça çıktı.
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Gölcükspor, Emre Yüksektepe’yi transfer etti
3.Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor, geride bıraktığımız sezon Cizrespor forması giyen orta saha oyuncusu Emre Yüksektepe’yi transfer etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz