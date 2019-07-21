Aykut Çift, Afjet Afyon’da

Gölcükspor ve Derincespor’un eski futbolcularından golcü isim Aykut Çift, 2. Lig takımlarından Afjet Afyonspor ile anlaştı. Özellikle son 3 yıldır skorer bir kimlikle mücadele eden Aykut, geçen sezon Diyarbekir forması ile 33 maçta 10 gol, 7 de asiste imza attı. Kariyerinde 228 maçı olan Aykut, rakip fileleri 66 kez havalandırırken sadece 1 kırmızı kart gördü.