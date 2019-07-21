Yomra, Uğur Durmuş’u aldı

Kocaelispor, Körfez Spor Kulübü ve Gölcükspor formalarını da terleten başarılı sol kanat oyuncusu Uğur Durmuş yeni adresi Trabzon Yomraspor oldu. Son olarak Nevşehirspor ile 3. Lig finali oynayan Uğur, yeni takımında başarılı olmak istediğini belirtti. Batman Petrol, Tavşanlı Linyit, Diyarbekir, Payas, Muğla, Afyon ve Zonguldak Kömür formalarını da terleten yıl sol kanat oyuncusu 226 maça çıktı ve 26 da gole imza attı.