2. prova Beşiktaş ile

Kartepe’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, ikinci hazırlık maçını Beşiktaş ile oynayacak. İstanbul Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki maç saat bu akşam 18.30’da başlayacak. Yeşil Siyahlıların Beşiktaş karşısında tecrübeli futbolcuları ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
MAÇ TARAFTARA KAPALI
Maç taraftarlara kapalı olacak ve Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın isteği üzerine TV'den canlı yayınlanmayacak. Maçın detaylarını ve canlı skorunu sitemizden takip edebilirsiniz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz