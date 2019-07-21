2. prova Beşiktaş ile

Kartepe’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, ikinci hazırlık maçını Beşiktaş ile oynayacak. İstanbul Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki maç saat bu akşam 18.30’da başlayacak. Yeşil Siyahlıların Beşiktaş karşısında tecrübeli futbolcuları ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

MAÇ TARAFTARA KAPALI

Maç taraftarlara kapalı olacak ve Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın isteği üzerine TV'den canlı yayınlanmayacak. Maçın detaylarını ve canlı skorunu sitemizden takip edebilirsiniz.